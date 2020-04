Boeing stoppe la production d'avions commerciaux aux États-Unis

Cette décision vise à s'aligner sur les mesures de confinement prises par les autorités de Caroline du Sud pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, a expliqué le géant aéronautique dans un communiqué. "Cela fait partie de nos engagements de donner la priorité à la santé et la sécurité de nos salariés tout en évaluant la propagation du virus dans l'État et son impact sur notre chaîne d'approvisionnement et le programme 787", a fait valoir Brad Zaback, le responsable de ce programme, cité dans le communiqué.

Les employés affectés et ne pouvant travailler à distance continueront à être payés pendant 10 jours et devront choisir par la suite entre des prestations proposées par Boeing dans des situations d'urgence ou demander à bénéficier des indemnités chômage pour les situations d'urgence.

La pandémie a donc amplifié gravement la crise que traversait l'avionneur.en discussion avec le Trésor US plan de départs volontaires

Chez Airbus aussi

De son côté, le constructeur européen Airbus a annoncé, lundi, une suspension temporaire de ses activités de production et d'assemblage dans ses sites allemands de Brême (du 6 au 27 avril) et Stade (du 5 au 11 avril), ainsi que sur celui de Mobile aux États-Unis qui assemble des A320 et des A220. Ces mesures s'ajoutent aux pauses de production dans d'autres pays. La production et l'assemblage en France ont repris "graduellement" depuis le 23 mars, mais les autres activités au Royaume-Uni, en Espagne et au Canada ont été temporairement suspendues.

La suspension de la production des avions civils a d'importantes répercussions sur les sous-traitants de Boeing et d'Airbus, dont bon nombre sont, eux aussi, à l'arrêt en raison des interruptions de la chaîne d'approvisionnement et de production ou des mesures de confinement.

