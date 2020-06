Coexpair crée une société dédiée aux robots pour les composites

Fondée et dirigée par un ancien de la Sonaca, André Bertin, Coexpair, qui est implantée dans le parc Ecolys près de Namur, est spécialisée dans les procédés de fabrication de matériaux composites pour l’aviation (machines d’injection et moules). Elle est fournisseur direct d’Airbus et d'autres grands groupes aéronautiques. "Coexpair Dynamics, basée à Namur, se lance dans un effort de R&D intense", a expliqué le CEO dans un communiqué. "Un réseau de PME partenaires sera créé dans la région. L’effort en R&D est décuplé par une convention de recherche avec la Région wallonne qui vient d’être signée par le ministre de l’Economie Willy Borsus."