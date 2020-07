Copernicus va générer 94 millions d'euros de retombées en Belgique

Elles sont huit: huit entreprises belges à avoir obtenu des retombées économiques dans le cadre de la nouvelle tranche du programme spatial européen Copernicus. "Les contrats dont elles vont bénéficier atteindront la somme totale de 93,7 millions d'euros, au terme d'une décision prise ce 1er juillet par l'Agence spatiale européenne (ESA)", a indiqué le vice-Premier ministre chargé de la Politique scientifique, David Clarinval. Ces entreprises sont Thales Alenia Space Belgium (Charleroi, Louvain et Hasselt), AMOS (Liège), OIP (Audenarde), le centre spatial de Liège et l'ULiège, Xenics (Louvain), Spacebel (Hoeilaert), Vito (Mol) et EHP (Nivelles). Copernicus est le programme d’observation de la Terre le plus grand et le plus performant au monde, mis en œuvre et en grande partie financé par l’Union européenne, en collaboration avec l’ESA.