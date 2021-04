Cornet & Co doit renoncer à fournir la police en munitions

La police fédérale et la police locale ne sont pas près de recevoir les nouvelles munitions qu'elles espéraient pour alimenter leurs fusils d'assaut de type FN SCAR, car l'entreprise qu'elles avaient sélectionnée pour les leur fournir a dû, la mort dans l'âme, leur signifier par courrier, lundi, qu'elle ne serait pas en mesure d'honorer ce contrat. C'était la société bruxelloise Cornet & Co, spécialisée dans le commerce des armes et munitions, qui avait emporté ce marché public à l'issue d'une compétition où Belgian Weapons Corp s'était classée deuxième, devant Fiocchi Munizioni et Daniel Dekaize SA.