Dans le rouge, Airbus limite les dégâts en 2020

Airbus a plongé dans le rouge en 2020 mais est parvenu à limiter les dégâts provoqués par la déconfiture du secteur aérien sous l'effet de l'épidémie de Covid-19. Le constructeur aéronautique européen a publié jeudi une perte nette de 1,1 milliard d'euros en 2020, quand son concurrent, le géant américain Boeing, plombé par les déboires du 737 MAX et par les premières livraisons du 777X repoussées à fin 2023, a essuyé une perte de 11,9 milliards de dollars.

"Les résultats 2020 témoignent de la résilience d'Airbus dans la crise la plus sévère qu'ait connue l'industrie aérospatiale", estime son président exécutif, Guillaume Faury, cité dans le communiqué. "De nombreuses incertitudes subsistent pour notre industrie en 2021, car la pandémie continue d'impacter nos vies, nos économies et nos sociétés", ajoute-t-il. Comme l'an passé, le groupe indique qu'il ne proposera donc pas de dividende pour l'année 2020.

Baisse des cadences de production

Pour s'adapter à un trafic aérien qui ne devrait retrouver son niveau de 2019 qu'entre 2023 et 2025 - l'activité moyen-courrier redémarrant en premier -, l'avionneur a baissé au printemps ses cadences de production de 40%. Pour la Belgique, ces modifications de cadence ont eu des conséquences sur les fournisseurs du géant européen, qui ont vu leur activité civile souvent réduite dans une proportion similaire.

L'avionneur prévoit d'augmenter toutefois cette année le rythme de production de ses monocouloirs et de passer, pour la famille A320 (A319, A320 et A321), de 40 avions par mois à 43 au troisième trimestre et 45 au quatrième trimestre 2021. Il tablait avant la crise sur 63 appareils par mois en 2021.