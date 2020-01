Des emplois en Belgique grâce aux lanceurs spatiaux Ariane et Vega

Quelque 150 emplois seront créés à Bruxelles, Liège, Charleroi et Lummen pour les nouveaux lanceurs Ariane et Vega grâce à la contribution majorée de la Belgique aux programmes de l'Agence spatiale européenne.

Le premier vol de Vega C, un lanceur plus léger qu'Ariane, sera lui effectué entre juillet et octobre de cette année. A terme, 50 personnes seront employées en Belgique dans le cadre des activités de production de Vega-C et de Vega-E (Sabca, Spacebel et Safran AeroBoosters).