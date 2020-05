Donald Trump envisage de relocaliser aux États-Unis toute la chaîne de production du F-35

Et si les États-Unis rapatriaient tous les éléments du F-35 fabriqués dans des pays étrangers ? C’est la nouvelle menace brandie par Donald Trump qui a estimé que la chaîne d’approvisionnement internationale de l’avion de Lockheed Martin posait problème.

"Nous fabriquons un avion de chasse", a-t-il expliqué à Fox Business Network lors d’un entretien sur la dépendance à l’égard de la Chine. (...) C’est un super jet et nous faisons fabriquer des pièces pour cet appareil partout dans le monde. (…) Le problème est que si nous avons un souci avec un pays, on ne peut plus faire cet avion. (...) Nous devons tout faire aux États-Unis".