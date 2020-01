ECA Group va construire des drones navals à Ostende

L’entreprise française installe à Ostende sa nouvelle usine de drones de surface et sous-marins. Des équipements destinés aux marines belge et néerlandaise, mais également pour de futurs contrats à l’étranger. Le montant de l’investissement est d’environ 10 millions d’euros. Il sera suivi d’autres retombées.

Huit mois après avoir obtenu le contrat de fourniture des 12 chasseurs de mines pour les marines belge et néerlandaise en coopération avec son compatriote Naval Group, l’entreprise française ECA Group concrétise ses engagements envers la Belgique: la société spécialisée dans la robotique a annoncé ce jeudi la construction à Ostende d’une usine de drones navals.

La future installation, d’une superficie de 5.000 m2, sera dédiée à la production de robots de surface et sous-marins qui équiperont les navires de nouvelle génération commandés par la Belgique et les Pays-Bas. Elle sera implantée sur l’ancien site de Beliard dans la zone portuaire.

"Ostende a été choisi de préférence à Zeebrugge pour trois raisons." Steven Luys Directeur général ECA Robotics Belgium

"Ostende a été choisie de préférence à Zeebrugge (qui avait été initialement retenue par ECA, NDLR) pour trois raisons", selon Steven Luys, Directeur Général d’ECA Robotics Belgium, la filiale du groupe français. "La première est celui de l’accessibilité à l’eau. Il faut en effet pouvoir tester les drones dans le port et en mer. La deuxième est celle de la proximité de l’école belgo-néerlandaise de lutte contre les mines en mer Eguermin, reconnue comme centre d’excellence par l’Otan. C’est un élément de réseau très important pour nous. Troisièmement, la structure que le port d’Ostende nous offre inclut le réseau des entreprises situées dans les alentours de la ville, y compris Ostend Dronehub, un ensemble de firmes actives dans le secteur des drones, dont l’aérien."

Un concept novateur

Le montant de l’investissement est d’environ 10 millions d’euros, y compris les systèmes et équipements à l’extérieur du bâtiment. L’usine devrait être achevée l’année prochaine et être opérationnelle en 2022. Le site devrait employer d’ici deux à trois ans une septantaine de personnes.

Le système repose sur des navires-mères assez volumineux, qui restent à l’écart de la zone à déminer.

Le consortium qui a remporté ce marché belgo-néerlandais a proposé un concept extrêmement novateur aux marines des deux pays, déjà reconnues pour leur savoir-faire en matière de lutte contre les mines sous-marines. Le système repose sur des navires-mères assez volumineux, qui restent à l’écart de la zone à déminer. Ces bâtiments sont équipés, de manière modulaire et en fonction des missions, de drones de surface porteurs. Ces derniers sont à leur tour capables de lancer et de récupérer automatiquement des engins spécialisés plus petits.

Ce sont tous ces robots high-tech – drones de surface, sonars remorqués, drones d’identification et de destruction des mines, etc. – qui seront construits à Ostende. Une centaine sont prévus pour la Belgique et les Pays-Bas, mais ECA Group s’est engagé à ce que le site belge, qui s’occupera également de la maintenance de ces équipements, construise tous les drones pour de futurs contrats. Plusieurs marines étrangères se sont déjà montrées intéressées par la technologie développée par ECA et Naval Group, d’après Steven Luys, qui parle d’un système "unique au monde".

D’autres contrats

De son côté, le géant étatique Naval Group (ex-DCN), constructeur notamment du porte-avions Charles de Gaulle et des frégates de combat françaises, s’occupe de la fourniture des navires-mères de plus de 2700 tonnes, qui sont beaucoup plus imposants que les actuels chasseurs de mines.

Naval Group compte sous-traiter la construction de certaines pièces mécaniques de ces navires à Flanders Ship Repair à Zeebrugge.