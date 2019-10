FN Herstal se bat pour défendre un brevet

FN Herstal s’oppose à un de ses concurrents, la société israélienne Secubit, à propos d’un brevet de comptage et de mesurage des coups. Le secret des affaires s’est invité dans la procédure et la question de la composition d’un club de confidentialité est apparue au cœur des débats. FN Herstal veut y intégrer l’inventeur du mécanisme breveté. Secubit refuse et propose d’autres experts.

Le secret des affaires s’est largement invité en marge d’une procédure opposant FN Herstal à un de ses concurrents, la société israélienne Secubit. L’origine du différend porte sur une attaque en contrefaçon d’un brevet déposé par la FN. Cette dernière, défendue par Emmanuel Cornu et Fernand de Visscher (Simont Braun), ainsi que par Philippe Campolini (Stibbe), estime que son concurrent israélien viole un de ses brevets portant sur un mécanisme de comptage de coups, permettant, entre autres, de faire la distinction entre les tirs à blanc et les tirs à balles réelles.

Pour tirer cette affaire au clair, les deux parties vont devoir ouvrir leurs livres et, très certainement, lever un coin du voile sur le secret des affaires.

Mais, pour tirer cette affaire au clair, les deux parties vont devoir ouvrir leurs livres et, très certainement, lever un coin du voile sur le secret des affaires. Et de ça, Secubit, défendu par Jean-Christophe Troussel, Domien Op de Beeck et Auriane Schokaert (Bird & Bird), ne veut pas entendre parler. Pour cette raison, la société israélienne a demandé la mise sur pied d’un "club de confidentialité", une pratique rendue possible par l’entrée en vigueur, en août 2018, de l’article 871 bis du code judiciaire et qui permet à certaines personnes de prendre connaissance de pièces confidentielles tout en s’engageant à respecter le secret des affaires.

Foire d’empoigne

Lors d’une plaidoirie qui s’est tenue ce mercredi matin devant les juges du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, les deux parties se sont empoignées autour de la composition de ce club de confidentialité. FN Herstal veut y placer, entre autres, l’inventeur du mécanisme brevet dont il est question, une mesure dont la partie adverse ne veut pas entendre parler. Et le fait que cet inventeur s’engage à respecter la confidentialité sous peine de sanction financière couverte par la FN Herstal, n’y change rien.

Pour les avocats de Secubit, le risque serait trop grand de voir cet expert utiliser les données découvertes lors de la procédure et d’en faire profiter FN Herstal. Secubit, qui estime que FN Herstal n’avance pas assez de preuves quant à la violation du brevet, redoute que le fabricant d’armes wallon ne profite de cette procédure pour venir à la pêche aux informations. La société israélienne a précisé que s’il devait y avoir un expert interne de la FN dans ce club de confidentialité, il ne devrait pas provenir du département de la recherche et du développement ou être lié, de près ou de loin, au dépôt des brevets. En tout état de cause, Emmanuel Cornu a plaidé pour une mise en place rapide de ce club de confidentialité.