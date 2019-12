FN Herstal va livrer des fusils de précision à la France

L’armurier wallon a proposé aux militaires français le SCAR-H PR (Precision Rifle) , une version spécialisée et plus puissante (d’un calibre supérieur) du fusil d’assaut SCAR qui équipe notamment l’armée belge. FN Herstal s’est associé pour ce marché à l’entreprise flamande OIP Sensor Systems, basée à Oudenaarde, pour les systèmes d’optique et de visée. L’arme sera utilisée par les tireurs d’élite des sections d’infanterie de l’armée de terre.

Revanche sur le FAMAS

Une belle référence

Conçu à la demande des forces spéciales américaines, le SCAR (Special operations Combat Assault Rifle) a également été adopté par la Belgique, le Portugal et d’autres pays européens. Il se décline en deux calibres et plusieurs versions.

Détenu par la Région wallonne, le groupe Herstal comprend une division défense et sécurité (FN Herstal) et une division chasse et tir (marques Browning et Winchester). En 2018, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 828,9 millions d’euros, ainsi qu’un résultat net consolidé de 59,4 millions.