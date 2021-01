Fin de parcours pour la start-up aéronautique wallonne Venyo

Un modèle économique original

Installée dans l'Aéropôle de Gosselies, la petite société de Charleroi a développé un simulateur de vol professionnel à base fixe pour B737NG, moins onéreux et plus facile à employer que les imposantes machines existantes, très chères et énergivores. Prédécesseur du désormais célèbre 737 MAX, le Boeing 737 NG reste l'épine dorsale de nombreuses flottes dans le monde, avec environ 7.900 appareils vendus. Venyo avait conçu un modèle économique original, basé sur le leasing de ses appareils, qui avaient reçu la certification européenne de l'AESA en 2017. Trois simulateurs avaient été loués (dont un par TUI Fly à Zaventem), un vendu (en Turquie) et trois autres se trouvaient en phase d'achèvement dans les installations de Gosselies. Bien que dénué de vérins hydrauliques, l'engin, très réaliste, permettait de couvrir une partie de la formation des pilotes.

Un trentaine d'actionnaires, principalement belges (privés et publics), avaient investi dans l'aventure Venyo. Celle-ci avait débuté en 2006 avec un premier projet dans le domaine de l'internet, abandonné à cause de la crise de 2008. "L'entreprise a peu de dette, mais elle n'avait plus de fioul", explique encore Jean-Claude Streel. La crise a cassé une belle dynamique alors que Venyo avait terminé sa recherche et développement, avait un produit et une certification. On avait des clients et des contrats. Mais il est hors de question, au vu de la situation actuelle, d'aller chercher de nouveaux actionnaires."