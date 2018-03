"Il n'y aura pas de décision sur les F-16 sans que la clarté ne soit faite"

Le Premier ministre Charles Michel (MR) et son ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA) étaient attendus de pied ferme, hier à la Chambre, pour la séance interpellations au sujet du dossier du remplacement des F-1 6.

En cause, la divulgation d’une étude de Lockheed Martin sur la possibilité de prolonger de six ans la durée de vie des F-16 . Plusieurs hauts gradés de l’armée de l’air potentiellement impliqués dans la non-transmission de ce mémo du constructeur américain se sont mis, provisoirement, en retrait de leurs fonctions.

"Scandale d’Etat"

Car pour l’instant, l’opposition ne décolère pas . Le chef de groupe PS, Ahmed Laaouej, a parlé, hier, d’un "scandale d’Etat" et de "pseudo-ministre de la Défense" . De son côté, la députée Ecolo Muriel Gerkens a fustigé "un quarteron d’officiers" ayant tenu le ministre de la Défense dans l’ignorance de l’existence de ce rapport de Lockheed Martin. Pour le chef de groupe cdH, Georges Dallemagne, c’est " la confiance du Parlement qui a été trahie " .

Charles Michel, lui, a au contraire plaidé pour "une bonne collaboration avec le Parlement dans un dossier aussi important" . Quant à l’échéance du 18 avril, il a justifié ce délai par "la nécessité de pouvoir disposer d’informations objectives pour pouvoir en tirer les conclusions politiques" . Concrètement, deux audits (l’un interne et l’autre externe) ont été commandés par le gouvernement.

Les syndicats militaires ont également tenu à réagir en plaidant pour un renforcement de l’investissement dans la Défense. À ce titre, Edwin Lauwereins (SLFP), interrogé par l’agence Belga, juge le remplacement des F-16 "positif en termes de vision stratégique". Tout en ajoutant que la priorité de base devait être la valorisation du métier militaire, "et notamment les rémunérations et allocations". Inquiet des véritables priorités de la Défense, le syndicaliste parle d’une affaire "malheureuse" et espère voir les vrais coupables désignés.