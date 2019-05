KLM investit dans le kérosène à base d'huile de friture

L'investissement total dans l'usine s'élève à environ 260 millions d'euros. KLM contribuera à hauteur d'environ un tiers des coûts de la phase de planification et d'octroi de licences.

Une part limitée

L'usine, qui sera située à Delfzijl, produira dès 2022 du kérosène à partir d'anciennes graisses de friture et d'autres huiles végétales résiduelles de l'industrie. Celles-ci seront transformés en kérosène synthétique à l'aide d'hydrogène. Ce kérosène permet une réduction de 85 % des émissions de CO2 par rapport au kérosène fossile. De plus, les émissions de particules sont réduites d'environ 90%, sans émission de soufre. La part d'utilisation de ce kérosène, qui sera plus cher que le carburant classique, sera dans un premier temps minime.