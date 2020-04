L'Allemagne opte pour une flotte mixte pour le remplacement de ses Tornado

Berlin va acquérir 93 avions de combat Eurofighter et 45 F-18 auprès de Boeing pour renouveler sa flotte de chasseurs-bombardiers Tornado. Une décision qui préserve l'industrie du pays et ménage l'allié américain.

En pleine crise du coronavirus, la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a annoncé dans une interview que le pays allait acheter 93 avions de combat européens Eurofighter et 45 F-18 américains Super Hornet pour renouveler sa flotte vieillissante d'avions de chasse Tornado.

Les Eurofighter sont produits par le consortium éponyme réunissant le géant européen Airbus, le britannique BAE Systems et l'italien Leonardo. Les F-18 sont fabriqués par le constructeur américain Boeing dans deux versions proches: le F/A-18 Super Hornet (dans son évolution la plus récente) et le EA-18 Growler, un dérivé du même appareil spécialisé dans la guerre électronique. Ils sont utilisés principalement par l'US Navy.

Une flotte âgée

La flotte allemande de Tornado, qui date des années quatre-vingt, doit être remplacée au plus tard en 2030. La décision doit être présentée aujourd'hui à la commission spécialisée de la chambre des députés allemands. Le dernier mot reviendra aux élus, avec un vote final attendu seulement lors de la prochaine législature appelée à débuter fin 2021. Par cette répartition deux tiers-un tiers, le gouvernement d'Angela Merkel tente de concilier d'une part son engagement régulièrement réaffirmé en faveur de l'Europe de la Défense et de son industrie d'armement, mais aussi ses obligations à l'égard de l'Otan et des Etats-Unis. Si elle peut sembler peu pertinente sur le plan de la logistique et de la standardisation, il faut noter que les grands pays ont historiquement toujours privilégié l'acquisition de plusieurs modèles d'avions de combat, pour des raisons d'opérationnalité et de sécurité pour les sources d'approvisionnement.

Les grands pays ont historiquement toujours privilégié l'acquisition de plusieurs modèles d'avions de combat.

Selon Annegret Kramp-Karrenbauer, l'Allemagne ne peut pas reporter cette décision à une prochaine législature, après 2021, sous peine de ne pas pouvoir mener de "transition sans heurts" avec la future flotte. Elle justifie en partie le choix d'appareils américains par les obligations de l'Allemagne de transporter, si besoin, des bombes nucléaires américaines dans le cadre de l'Otan, au nom du concept de "partage nucléaire". Les chasseurs-bombardiers Tornado arrivent progressivement en fin de vie et leur maintien en service, voire leur modernisation, coûterait trop cher pour un résultat aléatoire.

L'épine dorsale de l'armée de l'air

La ministre de la Défense a assuré dans le même temps que les appareils Eurofighter continueront de constituer "l'épine dorsale de l'armée de l'air" allemande. Cette décision ne convainc pas notamment l'allié social-démocrate de la CDU d'Angela Merkel au sein du gouvernement. Le parti social-démocrate SPD critique notamment le manque de "transparence" du choix stratégique. Le SPD a aussi pris un virage pacifiste qui s'accommode peu des obligations de l'Allemagne en matière de bombes nucléaires.

Berlin a un temps dans le passé songé à acquérir des avions de combat furtifs américains F-35 Lightning II.

Berlin a un temps dans le passé songé à acquérir pour cela des avions de combat furtifs américains F-35 Lightning II, plus chers que les F-18 de Boeing, ce qui a conduit à des tensions avec la France et à une levée de boucliers chez Airbus et dans l'industrie allemande. Paris et Berlin sont engagés dans le développement d'un nouvel appareil de combat qui doit entrer en service dans 15 à 20 ans.

Pas encore qualifié pour le nucléaire

L’achat de Super Hornet constitue un beau succès pour Boeing, qui vise également plusieurs autres pays européens (Finlande, Espagne, Suisse) avec la version la plus avancée de son biréacteur, également connu sous la dénomination de " Advanced Super Hornet ". C'est cette version qui avait été proposée initialement à la Belgique, avant que Boeing ne se retire de l'appel d'offres gouvernemental pour le remplacement des F-16 belges. L'appareil n'est pas encore qualifié pour l’emport des bombes nucléaires stockées en Europe, mais cela ne devrait poser aucun problème particulier, selon les spécialistes. Ce qui n'aurait pas été le cas pour l'Eurofighter, qui ne possède pas non plus cette capacité.

Vue en plein écran La F/A-18 E/F Super Hornet de Boeing est actuellement le fer de lance de l'aviation embarquée américaine. ©REUTERS