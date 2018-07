L'Europe se fracture à nouveau sur les avions de combat

Londres annonce le lancement d'un programme de nouvel avion de combat associant BAE et l'italien Leonardo. Une initiative qui entre en concurrence avec le projet franco-allemand "SCAF" officialisé récemment.

La Première ministre britannique Theresa May a annoncé lundi le lancement d'un nouvel avion de combat, dans le cadre d'un projet associant les britanniques BAE et Rolls-Royce, l'italien Leonardo et le fabricant européen de missiles MBDA, dont Airbus est actionnaire.