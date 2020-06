L'Institut von Karman va participer à un projet de canon électromagnétique

Après les Américains et les Chinois, l'Europe se lance dans le développement d'armes électromagnétiques capables d'envoyer des projectiles hypersoniques. L'Institut von Karman participe au consortium sélectionné.

L’Institut belge von Karman va participer à un projet européen de canon électromagnétique, un programme révolutionnaire de nature à bouleverser l'artillerie. Situé à Rhode-Saint-Genèse, ce centre de recherche dans le domaine de la dynamique des fluides et de l’aérodynamique fait en effet partie d'un consortium sélectionné par l'Agence européenne de la défense (AED) pour un projet de canon capable - sur le papier - d'envoyer à haute vitesse et à plusieurs centaines de kilomètres un projectile sans poudre ou autre propulseur chimique.

Ce consortium, appelé Pilum (Projectiles for Increased Long-range effects Using ElectroMagnetic railgun), est coordonné par l'Institut franco-allemand de recherches Saint-Louis, qui travaille sur l'accélération électromagnétique depuis une trentaine d'années. Il est composé des groupes Nexter, Naval Group (France), Diehl Defence (Allemagne), Explomet (Pologne), Icar (Italie) ainsi que de l'institut von Karman et du cabinet Erdyn Consultants. Bien qu’il soit peu connu du grand public en Belgique, l'Institut von Karman bénéficie d'une réputation internationale.