L'aggiornamento de l'Europe spatiale sur les lanceurs réutilisables

Face aux succès de SpaceX, l'Europe spatiale se demande si Ariane 6 est la bonne réponse. La France pousse ses partenaires à développer très rapidement un mini-lanceur réutilisable dans l'attente du moteur Prometheus et de l'étage Themis.

Depuis quelques années, la question hante les spécialistes du secteur spatial en Europe: le Vieux continent a-t-il fait une erreur en ne développant pas de lanceur réutilisable pour prendre la succession de la très fiable, mais très onéreuse, Ariane 5?

C'est en tout cas la thèse soutenue par ministre français de l'Économie, Bruno Le Maire, qui a créé la surprise il y a trois semaines en annonçant que l'opérateur industriel ArianeGroup allait développer, sur le site français de Vernon, un minilanceur réutilisable, qui serait ­opérationnel dès 2026.

Rattraper le retard

Appelé provisoirement Maia Space, ce projet consistera en une petite fusée qui pourra embarquer des satellites pesant jusqu'à une tonne pour les lancer en orbite basse, la plus prisée pour de nombreux satellites, mais aussi pour les constellations destinées à fournir l'internet haut débit partout dans le monde.

"L'Europe a manqué le virage du lanceur réutilisable. Nous n'y avons pas cru". Bruno Le Maire Ministre français de l'Economie

L'Europe a "manqué le virage du lanceur réutilisable. Nous n'y avons pas cru. Nous avons pris du retard par rapport à nos partenaires américains qui ont développé SpaceX et Falcon 9, et ce retard, il faut le rattraper", a commenté à cette occasion le ministre français.

Il est vrai que les succès enregistrés par la société américaine SpaceX, devenue le numéro un mondial des lancements avec sa fusée Falcon 9, semblent accréditer cette idée. Depuis que l'entreprise dirigée par Elon Musk, désigné Homme de l'année par le magazine Time, a réussi il y a six ans à ramener en douceur le premier étage de son lanceur et à prouver qu'une fusée pouvait devenir réutilisable, la donne semble avoir changé dans le spatial.

Ralentissement du marché des satellites géostationnaires

La Falcon 9 est devenue un best-seller toujours meilleur marché. Plus de 30 lancements ont été effectués en 2021 – un record – et le cap du centième atterrissage réussi du premier étage de la Falcon 9 a été dépassé. En décembre, SpaceX a même assuré deux tirs en moins de 24 heures. Du jamais vu dans le secteur spatial.

Lire aussi SpaceX valorisée à plus de 100 milliards de dollars

Autre fait marquant: la fusée est considérée comme étant suffisamment fiable pour emporter une capsule habitée, la Crew Dragon, fabriquée elle aussi par SpaceX. Depuis plus d'un an, la société a redonné aux astronautes américains un accès à l'espace qu'ils avaient perdu depuis le retrait des navettes spatiales.

Pour l'heure, SpaceX est la seule entreprise spatiale, avec Blue Origin, créée par le patron d'Amazon Jeff Bezos, à maîtriser le retour au sol et la réutilisation de lanceurs.

50 % La nouvelle Ariane 6 est conçue pour obtenir une réduction de 40 à 50 % par rapport au coût du kilo mis en orbite par une Ariane 5.

En réalité, l'Europe spatiale n'est pas restée complètement les bras croisés. Elle avait certes estimé dans un premier temps que la nouvelle Ariane 6, conçue pour obtenir une réduction de 40 à 50% par rapport au coût du kilo mis en orbite par une Ariane 5, permettrait de faire face. Mais un changement complet de paradigme est intervenu avant même le premier tir du nouveau lanceur par rapport aux estimations faites lors de la validation du projet en 2014: un très fort ralentissement du marché des satellites géostationnaires – le cœur de cible historique d'Ariane –, l'arrivée des constellations en orbite basse, et surtout donc, le succès de SpaceX.

Impression 3D

Dès qu'il est apparu que le lanceur réutilisable de la société californienne était non seulement techniquement au point, mais pouvait également générer un business modèle très pertinent, l'Agence spatiale européenne (ESA) et ArianeGroup se sont lancés, il y a quelques années, dans le développement de deux nouveaux projets.

Le premier est le nouveau moteur Prometheus, qui doit permettre de diviser par 10 le coût de production par rapport aux moteurs Vulcain 2 actuels. Ce moteur, qui fera appel massivement à l'impression 3D et utilisera du méthane et de l'oxygène, sera réutilisable. Le second programme, complémentaire, est l'étage récupérable Themis.

"Le mini lanceur Maia, qui est encore plus petit que la petite fusée Vega, reste à ce stade un projet franco-français". Une source dans l'industrie spatiale européenne

Mais ce dernier n'est toutefois qu'un démonstrateur, considéré comme une possibilité d'évolution d'Ariane 6, laquelle accuse un retard de dix-huit mois par rapport aux objectifs initiaux. Jusqu'ici, personne ne semblait envisager que les deux programmes européens en matière de réutilisables puissent déboucher sur une utilisation commerciale avant, au mieux, 2030.

Minifusée

Autrement dit, même si la ­minifusée Maia pourrait bénéficier de certains développements de Themis et de Prometheus, il s'agit bien d'initiatives différentes, en terme de calendrier, mais aussi de taille des lanceurs. "Le minilanceur Maia, qui est encore plus petit que la petite fusée Vega, reste à ce stade un projet franco-français. Et il ne changera pas la donne dans les années à venir en termes de concurrence face à SpaceX" indique une source dans l'industrie spatiale européenne, qui rappelle qu'ArianeGroup n'a pas encore communiqué sur cette évolution de la stratégie spatiale européenne.

L'enjeu n'est d'ailleurs pas que technique, ajoute cette source: "le réutilisable montre beaucoup d'intérêt dans le cadre de lancements à un rythme soutenu. Or, la situation est très différente entre les États-Unis, dont les énormes budgets de la Défense et de la Nasa permettent de multiplier les commandes à SpaceX, et l'Europe, qui ne peut garantir que six lancements institutionnels par an pour les deux futurs lanceurs européens – soit 4 Ariane 6 et 2 Vega-C – lors des trois premières années d'exploitation".

Le débat sur le réutilisable n'est pas encore clos dans le Landerneau spatial européen.