L'armée belge signe un contrat de 15 millions d'euros avec Saab

Le groupe suédois Saab a annoncé ce lundi avoir signé un contrat d’une valeur de 160 millions de couronnes (près de 15 millions d’euros) avec le ministère belge de la Défense pour la livraison de systèmes d’entraînement, dont des simulateurs et des systèmes de communication à la composante Terre de l’armée belge.

"Le contrat porte sur un ‘centre d’entraînement complet’, doté de simulateurs pour l’infanterie et le combat antichar, de systèmes de communication sur véhicules pour le contrôle, la surveillance et la collecte de données d’entraînement afin de permettre une analyse détaillée des exercices", a précisé Saab dans un communiqué. Les livraisons doivent débuter en 2021 et les deux parties doivent encore négocier un contrat sur le soutien logistique.