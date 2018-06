La Belgique a survolé l'offre de Dassault pour le remplacement des F-16

La France a décidé de ne pas participer à l’appel d’offres (Request for Government Proposal ou RfGP) lancé en mars 2017 par la Belgique pour l’achat de 34 chasseurs-bombardiers de nouvelle génération. S’engageant dans une autre voie, Paris a fait parvenir le 6 septembre 2017 au cabinet du ministre belge de la Défense, Steven Vandeput, une lettre proposant un " partenariat approfondi et structurant " fondé sur l’avion de combat Rafale. Une coopération allant bien au-delà de la seule fourniture d’avions de combat, selon les responsables français.

Quelques éléments de cette offre ont filtré, principalement en ce qui concerne les retombées industrielles potentielles si la Belgique achète le Rafale. Des retours économiques que la France chiffre à 20 milliards d’euros sur 20 ans. Ensuite, plus rien! Du moins jusqu’au 15 mai dernier, lorsqu’une délégation de membres du cabinet de la ministre française des Armées, Florence Parly, s’est rendue à Bruxelles – pour la première fois en huit mois – dans le but d’expliciter auprès de leurs homologues belges l’offre française.

Mais la proposition n’a pas été réellement scrutée à la loupe ni examinée sous tous les angles, puisque le document complet, qui fait plus de 3.000 pages, n’a jamais été formellement déposé en Belgique. À l’exception de la Défense, aucun cabinet belge n’a été autorisé à recevoir des représentants de l’Hexagone, et encore moins à réceptionner le volumineux dossier. Que ce soit au niveau du Premier ministre ou des Affaires étrangères. Aucun contact, même informel, ne semble avoir eu lieu non plus avec le SPF Économie ou le cabinet qui le chapeaute. Bref, la proposition française – ou du moins son résumé – est restée cantonnée au niveau du cabinet de la Défense qui, de son côté il est vrai, était tenu de travailler dans le seul cadre de l’appel d’offres en l’absence de décision politique du gouvernement remettant cette procédure en cause.