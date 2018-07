La Belgique peut se payer le F-35 américain

L'offre US pour le F-35 est en dessous du budget prévu par la Belgique pour l'achat de 34 nouveaux avions de combat, selon un responsable du géant américain de l'aéronautique et de la défense.

Le gouvernement belge a fixé un montant initial d'environ 3,6 milliards d'euros pour cet achat d'Etat à Etat. Il n'a toujours pas pris de décision et on ignore à ce stade laquelle des deux offres examinées par les militaires belges - celle de Lockheed Martin et celle de l'européen Euroffighter - a été retenue par ces derniers.

L'agence américaine de coopération militaire (DSCA) avait pour sa part évoqué fin janvier un montant potentiel largement plus élevé, de 6,53 milliards de dollars, qui comprendrait 34 F-35 dans la version A (à atterrissage et décollage conventionnels), 38 réacteurs F-135 fabriqués par Pratt & Whitney, des systèmes de guerre électronique et de communication, un simulateur de vol, l'accès au système de maintenance et de suivi ALIS (Automatic Logistic Information System) du chasseur furtif et "d'autres équipements". Il est toutefois d'usage que pour les procédures FMS, les montants prévus soient largement plus élevés.