La CNP va investir dans les données satellitaires

La vente du groupe français CLS, spécialisé dans la fourniture de solutions technologiques basées sur des données satellitaires, a aiguisé les appétits. Quatre candidats étaient sur les rangs: le fonds britannique Charterhouse, le véhicule d’investissement Five Arrows de Rotschild & Co, et les holdings belges Cobepa et CNP. Selon La Tribune, tous les quatre avaient déposé une offre non engageante tournant autour des 400 millions d’euros pour prendre le contrôle de l’entreprise.