La Défense va acheter 879 camions au constructeur néerlandais DAF

L'armée belge va acheter 636 camions légers et 243 camions lourds au constructeur néerlandais DAF. Le remplacement des véhicules se fera de 2021 à 2026.

La Défense va acheter quelque 900 camions au constructeur néerlandais DAF. L'information divulguée mardi par la VRT a été confirmée à plusieurs sources, mais pas officiellement. Fin novembre, la Défense avait fait savoir qu'elle était en train de finaliser l'achat de 879 camions tactiques, soit 636 camions légers et 243 lourds. Environ 350 des 900 camions seront blindés.

Ces véhicules remplaceront les Unimog et les Volvo qui datent des années 80, et dont une partie a d’ores et déjà été revendue lors de ventes publiques ou cédée à d'autres armées. Petit camion tout terrain bien connu des Belges ayant fait leur service militaire, l’Unimog, créé initialement par Mecedes au lendemain de la dernière guerre, a encore été utilisé par l’armée belge dans le cadre de l’opération Vigilant Guardian.