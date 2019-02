La FN au salon d'Abou Dhabi malgré le scandale des Yéménites

Détentrice d’un savoir faire sur le calcul des trajectoires de balles et une maîtrise parfaite du traitement des métaux, elle devint un fleuron mondial. Elle construisit des voitures, racheta Browning, Winchester, se lança dans les articles sportifs.

Aujourd’hui, elle équipe les forces spéciales de plusieurs pays, l’armée des Etats-Unis et nos alliés de l’Otan. Des milliers d’emplois dépendent d’elles à Liège et aux Etats-Unis. Ternir son image serait une ineptie économique et sociale.