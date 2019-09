La Nasa commande 3 capsules Orion à Lockheed Martin pour aller sur la Lune

Le premier vol habité d'une mission Artemis est prévu pour 2022. Deux ans plus tard, la Nasa espère reconquérir la Lune. Le module de service des capsules Orion est du ressort de l'Agence spatiale européenne.

Le contrat, annoncé lundi par la Nasa et Lockheed Martin, prévoit une première tranche de trois capsules pour 2,7 milliards de dollars, destinées aux missions Artémis -de retour sur la Lune- III à V. Chacune des capsules peut emporter quatre astronautes.

L'agence spatiale prévoit de commander trois autres capsules durant l'exercice budgétaire 2022 pour les missions VI à VIII pour un total de 1,9 milliard de dollars, précise un communiqué de la Nasa. Six autres capsules pourront être commandées par la suite.

"Ce contrat assure la production d'Orion pour la décennie à venir, démontrant l'engagement de la Nasa a établir une présence permanente sur la Lune, à collecter de nouveaux savoirs et à préparer l'envoi d'astronautes sur Mars", a déclaré le patron de la Nasa, Jim Bridenstine. La capsule Orion doit être en mesure d'amener les astronautes sur la Lune et de les ramener, elle doit aussi servir à aller sur Mars et au-delà.