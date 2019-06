La Nasa piratée par un mini-ordinateur à 35 dollars

L'attaque a commencé en avril 2018 et s'est poursuivie pendant près d'un an dans les réseaux du mythique Jet Propulsion Laboratory (JPL) à Pasadena, en Californie, a révélé l'inspecteur général de la Nasa dans un rapport publié le 18 juin. L'assaillant a utilisé pour son méfait un mini-ordinateur coûtant 35 dollars et baptisé Raspberry Pi. De la taille d'une carte de crédit, il se branche sur les télévisions. Il est surtout utilisé par des enfants des pays en développement pour apprendre à coder. Le Raspberry Pi en question s'était connecté sans autorisation au système du JPL.