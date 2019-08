La Russie présente un concurrent de l'A320 et du B737

Le Irkut MC-21, construit avec des éléments occidentaux, est censé concurrencer l'A320 et le B737, les modèles phares d'Airbus et Boeing. Son développement est entravé par les sanctions contre la Russie.

Très attendu, l'avion développé par la compagnie publique Irkut est censé concurrencer l'A320 et le B737, les modèles phares d'Airbus et Boeing. Il a volé pour la première fois loin de l'usine d'Irkoutsk (Sibérie) où il est construit. Le directeur général d'Irkut, Ravil Hakimov, assure que la demande pour ce type d'avions sera au moins de 30.000 exemplaires dans le monde et 1.000 en Russie à l'horizon 2030.