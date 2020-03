La Sabca va fabriquer les radômes des drones américains

L’équipementier aéronautique belge a été sélectionné par l’américain General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI). Les éléments seront fabriqués sur le site de Lummen.

Bonne nouvelle pour la Sabca: l’équipementier aéronautique belge, racheté récemment par Sabena Aerospace et la SFPI, a été sélectionné officiellement par l’américain General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) pour fournir les radômes des drones MQ-9B SkyGuardian et SeaGuardian.

Le gouvernement belge a retenu, en octobre 2019, le constructeur californien GA-ASI pour fournir quatre drones MQ-9B SkyGuardian potentiellement armés pour un montant de 226 millions d'euros, en assurant que cet achat devrait engendrer des retombées économiques à hauteur de 105 millions. Dès la signature de ce contrat, General Atomics n'a pas chômé et a pris langue avec une série de sociétés spécialisées pour la fabrication d'éléments et le développement de sa plateforme, une version modernisée et européanisée du fameux drone Reaper, qui équipe massivement l'US Air Force. La liste des entreprises comprend aujourd'hui la Sabca, Thales Belgium, Esterline, Newtec, DronePort, AeroSimulators Group (ASG), AIRobot, ALX Systems et Hexagon.

Matériaux composites

La Sabca sera chargée de construire tous les radômes des futurs MQ-9B, ceux pour la Belgique, mais également pour tous les autres pays qui se porteront acquéreurs de ce "RPA" (avion pilotable à distance). Le radôme est une sorte de coupole ou de protubérance protégeant le radar et les systèmes de détection et de guidages sur les avions de combat et les appareils sans pilotes.

Il est fabriqué en matériaux composites perméable aux ondes radars. "Il s'agit d'un composant complexe et majeur de la cellule du MQ-9B, soumis à un processus de fabrication strict, suivant des exigences caractéristiques de la production aéronautique certifiée. Je suis convaincu que Sabca est à la hauteur de la tâche" a commenté Linden Blue, PDG de GA-ASI. L'équipementier belge, qui dispose de trois implantations en Belgique, fabriquera ces éléments à Lummen (Limbourg), son site spécialisé dans les matériaux composites.

