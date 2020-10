La Sonaca ne participera pas aux prochains modules du véhicule spatial Orion

La Sonaca ne contribuera pas à la construction des trois prochains modules de service de la capsule spatiale Orion, le véhicule qui doit permettre aux astronautes américains de revenir à nouveau sur la Lune dans quelques années. La nouvelle n’a pas encore été notifiée officiellement à l’industriel aérospatial wallon, mais à bonne source, on nous signale que la cause est -malheureusement- entendue.

L’équipementier de Gosselies avait été retenu par Thales Alenia Space Italie (TAS-I) pour construire une grosse pièce de structure du module de service de la capsule Orion, un engin cylindrique de plus de 13 tonnes qui est une des contributions de l'Agence spatiale européenne (ESA) au programme lunaire Artemis de la Nasa. La Sonaca avait été sélectionnée par le groupe franco-italien, un des sous-traitants d’Airbus sur ce projet, pour fournir une cloison circulaire en aluminium pour réservoirs qui ferme le module de service sur le dessus. Construit sur le site d’Airbus Defence & Space à Brême, ce module assure la propulsion d'Orion et transporte l’alimentation en énergie, en oxygène et en eau des astronautes.