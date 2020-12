La Wallonie veut sauver ses PME du secteur aéronautique

Dans la foulée du plan d’aide de 40 millions, les fédérations sectorielles wallonnes s’associent aux institutions de support à l’économie pour ne pas laisser tomber les PME gravitant dans le secteur aéronautique. Une démarche inédite.

Avec un chiffre d’affaires qui a parfois reculé de 50% et des carnets de commandes à plat, l’industrie aéronautique civile est l’un des secteurs économiques les plus touchés par la crise sanitaire. Pour éviter le pire, le gouvernement wallon a procédé à quelques recapitalisations et débloqué un subside d’une quarantaine de millions pour permettre aux sociétés du secteur de poursuivre leurs programmes de recherche et de développement en dépit des difficultés financières liées à la pandémie.

Ce plan, qui implique une vingtaine de sociétés et centres de recherche regroupés dans un "Partenariat d’Innovation Technologique Aero", ne règle cependant pas tous les problèmes. Les entreprises, surtout celles qui ne bénéficient pas de cet apport financier, ont toujours besoin de soutiens classiques, comme l’aide au financement ou le chômage temporaire. Elles pourraient être intéressées par de nombreuses mesures.

Un système d'accompagnement

C’est pourquoi l’Union wallonne des entreprises (UWE), les Entreprises wallonnes de l'aéronautique (EWA) et la branche wallonne de la fédération de l'industrie technologique Agoria se sont associées pour établir la liste des aides nécessaires et mettre en place un système d’accompagnement des PME du secteur. À cet effet, elles ont battu le rappel de toutes les institutions wallonnes de support à l’économie, telles que la SRIW, la Sogepa, la Sowalfin, le pôle de compétitivité Skywin, l’Awex et la Sofinex, qui ont accepté de supporter la démarche.

40 millions d'euros Le gouvernement wallon a débloqué un subside d’une quarantaine de millions d'euros pour permettre aux sociétés du secteur de poursuivre leurs programmes de R&D.

"Le partenariat d’Innovation Technologique est structurant et, sans ce support, les domaines d'excellence de ces sociétés aéronautiques wallonnes seraient perdus au profit d’autres grandes entreprises européennes qui, elles, bénéficient d’importants plans de soutien", explique Jacques Smal, le président de Skywin. "Ce plan était impératif. Mais il concerne principalement la R&D. Donc, toutes les autres difficultés subsistent. Il s’agit maintenant d’aider toutes les sociétés qui tournent autour des gros équipementiers et qui ne sont pas nécessairement bien positionnées pour résister à l’effondrement des commandes. On doit poursuivre l’effort, mais autrement qu’en allant frapper à la porte d’un ministre pour réclamer des millions. On doit être plus organisé, plus structuré, plus performant. Et apporter des solutions".

Assistance à l'exportation

Une première réunion par visioconférence a eu lieu vendredi, au cours de laquelle tous les acteurs institutionnels ont réexpliqué leurs offres respectives en matière de financements, de formation, d’aide à l’investissement ou d’assistance à l’exportation. On pourrait objecter que toutes ces initiatives devraient être connues. "Non, car ce sont des matières complexes. Il faut que chacun réexplique l’essence de son apport potentiel", fait remarquer Jacques Smal.

"On doit poursuivre l’effort, mais autrement qu’en allant frapper à la porte d’un ministre pour réclamer des millions." Jacques Smal Président de Skywin

"L’Awex peut ainsi donner un coup de pouce pour la recherche de nouveaux marchés, par exemple dans le domaine médical. La Sogepa peut fournir une assistance presque stratégique si une entreprise veut se repositionner. Et il y a toutes les formules de financement", explique encore le président de Skywin.

De son côté, "Agoria offre un apport particulier parce qu'il s'agit d'une fédération qui est à la fois régionale et fédérale. Nous avons de gros réseaux wallons, mais aussi au niveau national et international. Nous sommes aussi les mieux positionnés pour tout le volet capital humain", commente Dominique Demonté, le directeur général d'Agoria Wallonie, qui évoque "une démarche sans précédent dans l'économie, qui pourrait faire école".

Des mesures ciblées

Après avoir réexaminé la situation, chaque entreprise qui le souhaite pourra bénéficier d’une assistance personnalisée. "Il s’agit non seulement d’utiliser les aides existantes, mais également, le cas échéant de demander au gouvernement des mesures spécifiques qui s’exprimeront durant le processus" poursuit Jacques Smal. "Il ne s'agit plus de mesures générales, mais de mesures plus ciblées, car les profils de ces entreprises ne sont pas tous identiques. Certaines sont spécialisées dans la production, d'autres ont été créées sur des idées technologiques, des produits novateurs ou des niches".

"Il y a un sentiment d'urgence de la part de ces entreprises." Dominique Demonté Directeur général d'Agoria Wallonie