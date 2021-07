La chute des revenus de FN Herstal et Mecar a un aspect saoudien

Les chiffre d'affaires des fabricants belges d'armes FN Herstal et de munitions Mecar ont chuté l'an dernier en raison non seulement de la crise pandémique, mais aussi des difficultés croissantes que rencontrent ces deux entreprises à obtenir des licences d'exportation vers l'Arabie Saoudite , historiquement un de leurs gros clients. L'organisation non gouvernementale Vredesactie (Action pour la paix) s'en réjouit dans un communiqué. "Ces chiffres montrent à quel point, dit-elle, ces entreprises sont devenues dépendantes d'un régime dictatorial devenu leur principal client."

Profit fondu pour FN, perte alourdie pour Mecar

Dans les commentaires des résultats, la direction de FN Herstal renvoie en effet aux deux causes évoquées par Vredesactie: l'impact de la crise corona et "le délai d'obtention de certaines licences d'exportation dû aux tensions géopolitiques mondiales". Plus loin, l'entreprise cite "les pressions médiatiques et juridiques exercées par les ONG", qui "exposent (FN Herstal) à des risques accrus de cyclicité de l'activité".