La société liégeoise Amos va scruter l'eau sur la lune

Cette nouvelle mission, qui s'envolera du pas de tir de Sriharikota (à Andra Pradesh, dans le sud de l'Inde), a pour but de déposer un robot mobile sur la surface lunaire, à proximité de son pôle sud. Une fois au sol, l'astromobile effectuera des relevés scientifiques. L'orbiteur devrait , quant à lui, rester autour de la lune pendant un an pour réaliser des missions d'observation.

Le rôle d'Amos

Ce spectromètre imageur infra-rouge est destiné à cartographier les composés minéraux et volatils et à caractériser l'abondance en eau et en ions hydroxyles de la surface lunaire, a indiqué la firme liégeoise dans un communiqué. "Les optiques fabriquées pour l’IIRS dans les ateliers d’AMOS comprennent 6 miroirs, une fente et un réseau de diffraction 'échelette' de très haute précision", précise Philippe Gilson, directeur Général d’Amos, cité dans ce communiqué.