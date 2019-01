La transition vers Ariane 6, un coup dur pour la Sabca

L’opérateur européen a lancé 21 satellites, 13 commerciaux et 8 institutionnels, dont cinq au profit d’institutions européennes, selon Stéphane Israël, le PDG d’Arianespace. L’entreprise a effectué 11 missions depuis le centre spatial guyanais de Kourou: 6 Ariane 5 (dont 4 lancements doubles), 3 Soyouz et 2 Vega (le lanceur plus petit).

Le carnet de commandes d’Arianespace s’élève à 4,2 milliards d’euros, soit 54 lancements, à 70% commercial et 30% institutionnel. C’est l’inverse de celui de son principal concurrent, l’américain SpaceX, qui est à 75% institutionnel et à 25% commercial. SpaceX a battu en 2018 son record de lancements sur un an, avec 21 tirs. L’entreprise créée par Elon Musk a désormais pris pied sur le marché des lancements militaires, dominé jusque-là par Lockheed Martin et Boeing.