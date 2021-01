Lambda-X va créer une spin-out pour ses activités ophtalmiques

La société nivelloise, spécialisée à l’origine dans l’optique spatiale, va mettre sur pied une spin-out pour valoriser davantage son savoir-faire dans les équipements de contrôle dans le secteur ophtalmique.

Lambda-X va essaimer: la société nivelloise spécialisée à l’origine dans les instruments d’optique pour le spatial va créer cette année une nouvelle entité pour valoriser davantage son savoir-faire en matière d'équipements de contrôle de qualité dans le secteur ophtalmique.

Fondée en tant que spin-off du laboratoire de microgravité de l’ULB, la pépite brabançonne, qui fêtera en juin 2021 ses 25 ans d’existence, s’est aventurée il y a une douzaine d'années dans la métrologie ophtalmique. Cette incursion lui a plutôt bien réussi: Lambda-X s'est hissée dans le trio de tête des sociétés commercialisant des appareils de contrôle de qualité des lentilles intra-oculaires et des lentilles de contact. Fruit d’une technologie spatiale entièrement développée par la PME, ses équipements, appelés Nimo (pour Nouvel instrument de mesures optiques), sont vendus sur quatre continents et présents chez la plupart des fabricants de lentilles, dont les leaders comme Alcon, Johnson & Johnson ou Bausch & Lomb.

"Quelque 350 à 400 équipements de ce type sont en fonction partout dans le monde et tournent 24 heures sur 24, sept jours sur sept", se félicite le CEO Olivier Dupont, qui a créé la société en 1996 avec Paul Verhaert et Jean-Claude Legros. Mais aujourd'hui, le manager voit plus loin et veut aller chercher des compétences, des partenaires et des capitaux à l'extérieur de l'entreprise, afin de valoriser une activité qui se porte déjà bien. "On a là une pépite. On est reconnus. Mais cette activité ophtalmique, il faut lui donner toute sa chance. On veut lui permettre de passer d’un produit créé par Lambda-X à une vente de solutions, c’est-à-dire lui laisser la possibilité d’intégrer des produits créés par des tierces parties, d'élargir les compétences, développer des logiciels spécifiques au monde ophtalmique et donc passer en mode scale-up."

"Même si nous sommes déjà à l’international actuellement, on a besoin d’avoir un réseau international, avec des entités qui nous représentent aux USA, en Chine et ailleurs en Asie. On a besoin de compétences qui ne se trouvent pas aujourd'hui dans le groupe, qui est un groupe qui a une vocation au niveau des services, en matière d'innovation", poursuit le docteur en sciences physiques, qui précise que l'objectif est de créer la spin-out au cours du second semestre de l'année.

L'activité ophtalmique a représenté de 2,9 à 3 millions d'euros de ventes ces trois dernières années, pour un chiffre d'affaires moyen de 7,5 millions en 2018 et 2019 pour l'ensemble de l'entreprise. Elle devrait encore croître cette année et atteindre les 3,2 millions. Pour 2020, Lambda-X a réussi à limiter la casse avec un chiffre d'affaires total de 7,2 millions. "Au début de la pandémie, il y a eu un arrêt complet de l'activité à cause de la fermeture temporaire de quasiment tous nos fournisseurs, mais c'est heureusement reparti assez vite", indique Olivier Dupont.

Le segment spatial continue à bien se porter, avec une participation essentiellement à des programmes européens. Lambda-X est notamment en train de réaliser un beau contrat pour la fourniture des sous-systèmes optiques de deux laboratoires (HOST) construits par la firme anversoise QinetiQ Space, qui seront envoyés sur la Station spatiale internationale (ISS). L'entreprise finalise par ailleurs le développement et la qualification d'une série de quatre objectifs permettant de faire du suivi de satellites et de l'observation. Ces optiques seront embarqués sur la mission Juice de l'Agence spatiale européenne (ESA), qui doit s'envoler à destination de Jupiter en 2022. Depuis trois ou quatre ans, Lambda-X s'intéresse par ailleurs beaucoup aux opportunités offertes par le "New space", c'est-à-dire des projets permettant un accès plus facile et moins cher à l'espace. Dans la Défense, elle travaille avec John Cokerill, FN Herstal et le français Thales, mais n'a pas bénéficié à ce stade de retombées des contrats F-35 ou de l'achat de drones par la Défense. La PME est également présente dans l'industrie traditionnelle, avec des équipements de contrôle en temps réel du vieillissement de l'huile ou de la dilution des vaccins.

Si Lambda-X est résolument tournée vers l'international, son actionnariat reste entièrement belge, avec 65% des parts aux mains du groupe Verhaert, le solde étant détenu par Olivier Dupont et le CTO (Chief Technology Officer) Luc Joannes. En 2019, la société, qui emploie environ 45 personnes, a ajouté 1.700 m² à ses installations, ce qui représente une augmentation de 50% de la surface du siège, qui se situe dans le zoning implanté sur l’ancien circuit automobile de Nivelles.