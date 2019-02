Le F-21, le nouvel avion de combat de Lockheed Martin

Le géant de la défense propose à l’Inde une version modernisée du F-16 appelée "F-21". Coup marketing ou véritable nouvel appareil?

Quarante-cinq ans après le vol de ce qui était alors le General Dynamics YF-16, Lockheed Martin vient de dévoiler le "F-21", une nouvelle version de son best-seller F-16 Fighting Falcon, en service dans plus de 25 forces aériennes dans le monde.

Le F-21 est "différent, à l’intérieur et à l’extérieur". Vivek Lall Vice-président stratégie Lockheed Martin Aeronautics

L’avion de combat a été proposé à l’Inde, qui a lancé un nouvel appel d’offres afin de se procurer 110 avions de combat pour un montant évalué à plus de 12 milliards de dollars. L’appareil sera construit en coopération avec Tata Advanced Systems, le géant asiatique ayant indiqué qu’il privilégierait pour ce marché les transferts de technologies et le recours à des entreprises du secteur indien de l’aéronautique.

Jusque là, l’ultime version du F-16 était appelée F-16V (pour "Viper"). Elle date de 2012 et dispose d’équipements derniers cris comme un radar à antenne active et à balayage électronique (AESA), un équipement capable de repérer de plus loin des cibles plus petites et plus nombreuses, ou encore un pot de désignation laser Sniper (en service sur les F-16 belges). Elle est proposée en tant que nouvel appareil ou comme une modernisation de F-16 plus anciens.

Des technologies novatrices

Mais Lockheed Martin, premier fournisseur du Pentagone, a voulu marquer le coup et, sans doute, souligner à quel point la nouvelle version était encore plus performante que les précédentes. D’où la nouvelle appellation F-21, qui pourrait laisser entendre que le niveau technique de l’appareil serait proche de celui du F-22 Raptor, un autre appareil de Lockheed Martin considéré comme le chasseur le plus redoutable au monde.

L’avionneur américain souligne d’ailleurs dans la présentation sur son site que le F-21 "a des technologies novatrices dérivées des F-22 et F-35, les seuls appareils de cinquième génération en service", tout en insistant sur le fait que divers composants seront coproduits par Tata, qui aura ainsi un pied dans des programmes d’avions de cinquième génération comme le F-35.

Mais le F-21 est-il réellement différent du F-16V ? Ou s’agit-il avant tout d’un coup marketing? Il est "différent, à l’intérieur et à l’extérieur", selon Vivek Lall, vice-président chargé de la stratégie et du développement commercial de Lockheed Martin Aeronautics. Les spécialistes auront repéré une perche de ravitaillement rétractable, des points d'emport supplémentaires, un leurre tracté, ainsi que des réservoirs conformes (CFT - Conformal fuel tanks), des réservoirs ajoutés sur le dessus du fuselage, mais qui étaient déjà proposés sur les toutes dernières variantes du F-16V. En l’absence de plus de précision sur l'électronique embarquée, difficile de s’y retrouver donc…

