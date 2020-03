Le F-35 générera au mieux 700 millions de retours en Wallonie

Les retombées économiques liées à ce contrat de 3,8 milliards d’euros se font toujours attendre . Et dans le meilleur des cas, les montants ne seront pas très élevés: d’après nos informations, selon des estimations réalisées par des experts pour la Région wallonne, l’industrie du sud du pays doit s’attendre au mieux à 700 millions d'euros de retours industriels sur la durée de vie du contrat, de la part du constructeur Lockheed Martin et du motoriste Pratt & Whitney.

Ce montant concerne les scénarios les plus optimistes et porte à la fois sur une participation à la fabrication d'éléments du F-35 et sur la maintenance des appareils pendant au moins une quinzaine d'années. Côté officiel, personne ne confirme ce montant, jugé toutefois "crédible, mais dans le haut de la fourchette" par plusieurs sources. Côté flamand, pronostique un connaisseur, "il serait très étonnant qu'ils arrivent à un chiffre plus élevé."