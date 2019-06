Le Finlandais Patria reprend Belgium Engine Center (BEC) à Liège

Basée à Herstal, BEC est une entreprise spécialisée dans la maintenance, la révision et la réparation de moteurs d’avions militaires, notamment les moteurs Pratt & Whitney qui équipent les chasseurs-bombardiers américains F-15 (Boeing) et F-16 (Lockheed Martin). La société emploie 90 personnes.

Il s’agit d’une division qui appartenait initialement au motoriste Safran Aero Boosters (ex-Techspace Aero et ex-FN moteurs) , également basé à Herstal et filiale du groupe français Safran. En 2008, Techspace Aero, qui souhaitait se défaire de sa branche maintenance militaire pour se focaliser sur les moteurs civils, avait revendu l’entreprise à l’américain Pratt & Whitney. BEC était ensuite passée sous pavillon norvégien en 2016 suite à son rachat par AIM Norway.

Un nouveau nom

"La croissance des activités de maintenance à l’international est au coeur de notre stratégie", a confirmé Jukka Holkeri, Président Partenariats Internationaux Maintenance chez Patria. "Patria a une longue histoire et une grande expérience dans la maintenance d’avions militaires, notamment leurs moteurs, à la fois en Finlande et dans d’autres pays nordiques. Nos activités dans ce domaine vont s’accroître grâce à cette acquisition. Nous nous engageons à poursuivre l’excellent travail accompli jusqu’à présent par BEC ", a fait valoir le responsable.

Patria est basée en Finlande, en Suède, en Norvège et en Estonie, et emploie 2800 personnes. Son chiffre d’affaires était de 476 millions d’euros en 2018. Fin mai, Patria avait déjà annoncé la finalisation de la reprise d’AIM Norway de concert avec le groupe public norvégien de défense Kongsberg. Ce dernier détient désormais 50.1% d’AIM et Patria 49.9%. Et Kongsberg est lui-même actionnaire minoritaire (49,9%) de Patria, le reste étant aux mains par l’Etat finlandais. Patria possèdant également la moitié de Norwegian Nammo, les trois entreprises forment ensemble un partenariat nordique de défense important.