Le campus militaire de John Cockerill sous le feu des critiques

Ce n'est pas un secret. John Cockerill, anciennement connu sous le nom de CMI, est un fleuron de l'industrie liégeoise et, en plus de ses activités dans les énergies renouvelables, l'industrie ou l'environnement, l'entreprise a fait de la défense l'un des piliers de sa santé économique et de son expertise . Régulièrement, les liens commerciaux qu'entretient l'industriel avec le gouvernement saoudien reviennent au-devant de la scène. D'où certains questionnements éthiques et un feu roulant de critiques émises par diverses organisations non gouvernementales (ONG).

John Cockerill se défend

Rodé aux critiques sur son pôle d'activité le plus contesté, l'industriel liégeois a tenu à répondre. "Il est vrai que des clients militaires sont formés à Commercy, et ce depuis deux ans. Ce n'est pas un secret et nous avons communiqué à ce sujet", indique le porte-parole Xavier Rigo. "Nous bénéficions d'une convention nous permettant d'utiliser un champ de tir voisin qui appartient à l'armée française et notre campus dispose d'installations et d'ateliers destinés à former nos clients à nos systèmes", poursuit-il.