Le crépuscule du Fighting Falcon

Depuis 40 ans, le F-16 veille sur les cieux belges. Régulièrement modernisé, il est toujours capable de missions complexes. Mais avec le renouvellement des capacités aériennes de combat observé un peu partout dans le monde, son déclin est amorcé. Les pilotes, qui risquent leur vie en mission de guerre, sont clairement demandeurs. Par Olivier Gosset

Son appellation officielle est le F-16 Fighting Falcon. Mais les pilotes américains lui ont souvent préféré le sobriquet de Viper, en référence au vaisseau spatial d’une série à succès de la fin des années septante, "Battlestar Galactica". Pas tellement à cause d’une (très) lointaine ressemblance avec cet engin de science-fiction. Mais surtout parce que cet appareil développé dans les années septante présentait des lignes futuristes et se voulait en avance sur son temps. Siège incliné à 30 degrés, commandes de vol électriques, mini-manche de commandes latéral, verrière en forme de bulle: le F-16, seul avion à l’époque capable de virer à 9 G (le pilote pèse alors neuf fois son poids), apporta une série d’innovations qui expliquent son succès commercial et sa longévité hors du commun.

Depuis près de 40 ans, cet avion de combat à la silhouette épurée est le gardien de l’espace aérien belge. Les F-16 de la composante air de l’armée belge – appelée longtemps la Force aérienne – se sont également aventurés dans les cieux de nombreux autres pays. Souvent à titre d’exercice, mais également lors d’opérations de guerre, en ex-Yougoslavie, en Afghanistan, en Libye et en Irak-Syrie.

Aujourd’hui, cet appareil reconnu comme "exceptionnel" par tous les pilotes qui ont eu le privilège de prendre ses commandes, commence toutefois à accuser son âge. Le prototype de l’avion vola en effet pour la première fois en… 1974. Son concepteur était General Dynamics qui, ayant décidé de sortir de l’aéronautique de défense, revendit sa division aviation militaire à Lockheed en 1993. Cette dernière entreprise fusionna deux ans plus tard avec le spécialiste de l’espace Martin Marietta pour former le groupe actuel, Lockheed Martin, devenu la plus grande entreprise de défense au monde.

Le F-16 est issu d’un programme de l’US Air force qui souhaitait un appareil plus léger et moins coûteux que l’hypersophistiqué F-15 Eagle de Mc Donnell Douglas, un avionneur lui aussi avalé par plus gros que lui, Boeing. Quoi que bien conçu, ses débuts ne furent toutefois pas évidents, avec un taux d’attrition assez élevé. L’armée belge a ainsi perdu une trentaine d’appareils sur les 160 achetés, principalement les 15 premières années d’utilisation.

Commandé par vingt-cinq Etats, construit sous licence par plusieurs pays dont la Belgique, le F-16 reste aujourd’hui l’avion de chasse le plus utilisé dans le monde avec, selon une estimation, plus de 2.200 appareils en service. C’est cette histoire que le Pentagone et Lockheed Martin voudraient réitérer avec le F-35, un des candidats à la succession des F-16 belges. Sauf que le Lightning II (l’appellation du F-35) n’apparaît ni comme spécialement bon marché, ni comme simple à mettre en œuvre, estiment ses détracteurs. Ce qui ne l’a pas empêché d’être un succès commercial avant même son entrée en service.

Un avion multirôle

Quadragénaire assumé, le F-16 a été constamment modernisé. Par son constructeur, mais également par ses utilisateurs. La version mise en œuvre aujourd’hui par la Belgique (dite Mid-Life Update, MLU) comporte une série d’améliorations qui ont permis à la Belgique de continuer à aligner un appareil extrêmement performant. "Le F-16 d’aujourd’hui n’a réellement plus rien à voir avec celui du début. Seule la structure est la même. Initialement, il était soit axé sur la défense aérienne, soit sur le bombardement tactique, explique un spécialiste des marchés militaires, qui préfère rester discret. Au fil du temps, on a modifié le logiciel et l’avion est devenu complètement multirôle. Il peut à la fois être chasseur et bombardier, ce qui n’était pas le cas dans les années 80."

Cette modernisation a été préférée à l’achat de nouveaux avions. On a tendance à l’oublier aujourd’hui, mais la question du remplacement du F-16 s’était déjà posée il y a plus de vingt ans, car l’appareil souffrait à l’époque de certaines obsolescences face aux derniers chasseurs produits par l’URSS. Avec un budget militaire en recul – fin de la guerre froide oblige – et estimant que la plateforme pouvait encore être prolongée sans problème, la Belgique se lança dans une modernisation commune avec ses partenaires néerlandais, danois et norvégiens. La diminution du nombre d’appareils en service permit de procéder à des rénovations profondes qui se sont poursuivies par la suite. Détail qui n’est pas sans importance, ce "retrofit" comme on dit dans le jargon aéronautique, "avait aussi pour but le maintien d’une standardisation de la flotte par les pays utilisateurs de F-16 au sein de l’Otan, afin de diminuer les coûts d’entretien et de faciliter les déploiements en opération", précise ce même spécialiste.

La guerre en réseau

Résultat: en dépit de leur âge, les avions belges sont toujours à la pointe aujourd’hui. Ils disposent de tous les instruments permettant d’assurer des missions complexes, qu’il s’agisse d’interception ou de bombardement. Le radar actuel permet de poursuivre simultanément 10 cibles et d’en engager jusqu’à 6 avec des missiles à moyenne portée.

Les nouveaux moyens de navigation, qui mixent données cartographiques et positionnement par satellites (GPS), assurent la sécurité de vol en facilitant la tâche du pilote. Le centre nerveux de l’avion, à l’origine éclaté entre trois ordinateurs, a été remplacé. Le nouveau "calculateur modulaire de mission" est dérivé de celui du F-22, le super chasseur furtif de l’US Air Force interdit d’exportation par le Congrès américain en raison de ses performances. Ce cerveau est en charge de la gestion de l’armement, de l’énergie, de la navigation et du diagnostic de pannes.

Les appareils belges sont également équipés de la fameuse Liaison 16. Il s’agit d’un système d’échange de données sécurisé qui a véritablement révolutionné la façon de faire la guerre. Devenue un moyen d’identification et d’insertion indispensable sur les théâtres d’opération (elle est commune aux pays de l’Otan et à de nombreuses nations alliées), la Link 16 permet à l’avion de fonctionner en réseau et d’améliorer la mise en œuvre de certaines armes, qui peuvent recevoir des informations en temps réel sans programmation préalable de l’ordinateur de l’avion. "Jusqu’à l’apparition de cette liaison, les constructeurs construisaient un avion de chasse autour de leur radar. Avec des appareils interconnectés, les capteurs n’ont désormais plus besoin d’être sur l’avion qui attaque", souligne un ancien pilote du Falcon.

Autre innovation: les pods, ces nacelles amovibles dédiées à des fonctions spécifiques. La composante air dispose de la nacelle d’acquisition et de désignation laser Sniper de Lockheed Martin, considérée comme la plus performante au monde. Grâce à des caméras à fort grossissement, ce petit bijou de haute technologie qui se fixe sous l’entrée d’air du réacteur, envoie sur un des écrans du cockpit du pilote des images TV ou infrarouges, qui peuvent être mixées. Il permet une identification précise, même de nuit et sous des conditions climatiques dégradées, des menaces à longue portée, l’avion n’étant plus obligé de survoler ses cibles de façon rapprochée. Et grâce à la liaison de données, le pilote peut partager l’imagerie avec des troupes au sol, avec le centre de contrôle ou d’autres avions. La deuxième fonction du Sniper est de désigner une cible – y compris en mouvement – au laser pour diriger les bombes guidées par cette technologie.

Le "Dog fight", c’est terminé!

Le Sniper est à ce point performant qu’il équipe également les gros bombardiers stratégiques américains B-52 et B-1. "C’est lui qui a transformé les vénérables appareils belges en redoutables avions d’attaque ou de reconnaissance", commente notre pilote, qui ajoute que ces retrofits successifs ont touché jusqu’aux équipements des pilotes, dont le casque comporte un système de visée et d’affichage de données.

"Ce qu’il faut bien comprendre, poursuit l’intéressé, c’est que le dog fight, le combat tournoyant, c’est terminé! À l’inverse des chasseurs de la Seconde Guerre mondiale et des conflits suivants, la valeur d’un avion de chasse moderne ne se mesure plus à sa vitesse, à son agilité ou à son rayon d’action. Ce qui compte, c’est la capacité des moyens de détection, les systèmes de transmission qui permettent de travailler en réseau, la discrétion et les armements emportés."

©BELGA





Mais si les appareils belges sont toujours à la pointe, et à partir du moment où la durée de vie de la cellule s’avère plus longue que prévu, pourquoi ne pourrait-on pas poursuivre dans cette voie et opter pour une nouvelle mise à niveau majeure qui prolongerait l’existence des appareils belges d’une ou deux décennies? On pourrait imaginer que la Belgique, qui dispose avec la Sabca d’une entreprise aéronautique possédant un savoir-faire unique en Europe dans l’entretien et la modernisation du Fighting Falcon, se lance elle-même dans un programme de prolongation des cellules.

Le premier problème est que l’initiative serait sans doute extrêmement coûteuse, pour un résultat aléatoire. Et il est même douteux qu’elle intéresse spécialement l’entreprise bruxelloise, qui comme les autres industriels aéronautiques belges, préférerait que notre armée se focalise sur des programmes d’avenir.

Un "game changer"

Deuxième objection, cette option plus que hasardeuse sur le plan industriel et budgétaire, isolerait la Belgique au niveau opérationnel. Dans une quinzaine d’années, le Fighting Falcon se fera en effet de plus en plus rare sur le Vieux Continent. Jusqu’à disparaître complètement. Seule l’US Air Force va encore le maintenir massivement dans son arsenal.

Mais modernisé et dans des conditions particulières, aux côtés d’appareils ultramodernes. En réalité, si la Belgique décide d’un renouvellement de sa flotte, c’est bien parce que les F-16, même dépoussiérés, vont commencer à être irrémédiablement distancés sur le plan militaire. Depuis un quart de siècle, on assiste en effet à l’apparition de nouvelles technologies qui vont rendre obsolètes de nombreux appareils. "Les nouveaux radars à antenne active (AESA) présents sur le F-35 et les dernières versions du Rafale, de l’Eurofighter ou du Gripen permettent de repérer de plus loin – jusqu’à 50% – des cibles plus petites et plus nombreuses", fait encore remarquer notre discret pilote.

Les avions de nouvelle génération ont également incorporé dès le début certains systèmes de détection passive et de guerre électronique qui les rendent beaucoup plus discrets. La plupart de ces technologies ne peuvent pas être rajoutées sur des vieux avions. "Un saut qualitatif majeur a aussi été enregistré avec ce qu’on appelle la fusion de données. Il s’agit de calculateurs qui intègrent les informations en provenance de tous les différents capteurs. Cela change fortement l’environnement tactique. Impossible d’aller mettre cela sur nos vieux F-16", selon notre interlocuteur.

Et la liste n’est pas exhaustive: ayant été conçu avant l’apparition des technologies de furtivité, le F-16 est beaucoup plus repérable que des avions qui ont intégré cette contrainte dès le départ, comme le F-35 ou, à un moindre niveau, le Rafale français. "Et côté armements, le F-16 ne peut emporter le nouveau missile européen Meteor à très longue portée, considéré comme un game changer, car il va donner un avantage extraordinaire aux avions qui l’emportent. Nos avions peuvent encore aller bombarder dans un ciel vide d’ennemis comme en Irak, ou assurer la police du ciel en Belgique. Mais d’ici quelques années, la palette de leurs tâches va s’amenuiser considérablement en raison des nouvelles menaces,conclut notre pilote. Voilà pourquoi leur maintien au-delà des échéances prévues n’est pas une option."