Le motoriste Safran relève ses objectifs pour 2019

Ex-Techspace Aero

Le groupe Safran est actionnaire majoritaire de Safran Aero Boosters à Liège (Herstal). Le chiffre d'affaires du site belge approche des 800 millions et la société belge emploie près de 1.600 personnes, plus 200 dans ses deux filiales américaines. Il a embauché 139 personnes l’année passée.

L'usine de Herstal a entièrement refondu ses lignes de production pour assurer la livraison de 2.000 compresseurs basse pression par an en régime de croisière pour le LEAP, qui s'annonce comme l'un des plus gros succès de l'aviation civile avec un carnet de commandes de plus de 17.400 unités.

Le motoriste belge est également présent sur d'autres moteurs, plus gros, mais construits à des cadences plus modestes. Il produit par ailleurs des groupe de lubrification pour les réacteurs, des vannes pour les moteurs fusées (Ariane) et des bancs d'essais.

L'ex-Techspace Aero, repris par Safran il y a trente ans, est complètement intégré dans le groupe français, même si la Région wallonne conserve un tiers de l'actionnariat.