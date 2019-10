Le patron de Boeing va faire son mea culpa devant le Congrès US

Le directeur général de Boeing, Dennis Muilenburg, va reconnaître mardi devant le Congrès américain que l'avionneur a commis des erreurs et que celui-ci "continuait d'apprendre" des deux accidents impliquant le 737 MAX qui ont fait 346 morts, en Ethiopie et en Indonésie, à cinq mois d'intervalle .

"Nous avons appris et continuons d'apprendre de ces accidents. Nous avons conscience d'avoir commis des erreurs", dira Muilenburg devant la commission sénatoriale du Commerce, selon la déposition écrite que Reuters a révélée et qui a ensuite été rendue publique lundi.

Pas avant décembre

"Nous savons que nous pouvons et devons faire mieux", déclarera mardi le DG de Boeing devant la commission sénatoriale. A sa remise en service, ajoutera-t-il, le 737 MAX "sera l'un des avions les plus sûrs ayant jamais volé".

Des milliards de dollars

La crise a déjà coûté au constructeur une dizaine de milliards de dollars et déclenché l'ouverture de multiples enquêtes des autorités américaines ainsi qu'une cascade de plaintes des familles des victimes. Quelque 387 appareils sont immobilisés, précipitant une crise inédite dans les 103 ans d'histoire de Boeing. Au fur et à mesure des révélations, elle a remis en cause ses choix industriels, sa culture et terni son image de leader mondial de l'aéronautique devant son rival européen Airbus.