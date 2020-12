Le satellite Altius devient encore un peu plus belge

La société liégeoise Spacebel vient de colorer encore un peu plus la mission Altius en noir-jaune-rouge. Initiée par l’Institut royal d’aéronomie spatiale de Belgique (IASB), cette mission a pour objectif de réaliser des mesures de la composition de l’atmosphère terrestre. Financé à 94% par la Belgique, Altius (pour Atmospheric Limb Tracker for the Investigation of the Upcoming Stratosphere) verra son satellite assemblé par QinetiQ, un consortium d'entreprises belges. Le lancement est prévu pour fin 2023.