Les Pays-Bas rejettent le plan de réduction des coûts de KLM

Le gouvernement néerlandais n’accordera pas une deuxième tranche d’aide publique parce que le syndicat des pilotes VNV a rejeté une réduction de salaire, ont écrit samedi le ministre des Finances Wopke Hoekstra et la ministre des Infrastructures et de la Gestion de l’eau Cora van Nieuwenhuizen dans une lettre au Parlement.

Le gouvernement néerlandais avait conditionné les fonds de sauvetage à KLM en prenant des mesures pour améliorer la rentabilité et la compétitivité, notamment par des réductions de salaire. Tous les syndicats ont accepté une réduction de salaire à l'exception du syndicat des pilotes, a déclaré KLM plus tôt samedi.

La décision renvoie KLM à sa copie si elle souhaite recevoir plus de liquidités du paquet de prêts et de garanties. Elle intervient également à un moment sensible pour Air France-KLM dans son ensemble, dont les deux principaux actionnaires, la France et les Pays-Bas, se préparent à des discussions critiques sur le renforcement des finances affaiblies de la compagnie aérienne.