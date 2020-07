Les grands défis du nouveau chef de la Défense

L'armée a besoin de 2,4 milliards pour poursuivre ses recrutements et sa transformation. Son nouveau patron, l'amiral Michel Hofman, espère ne pas devoir procéder à de nouvelles mesures d'économie.

Préparer l'arrivée progressive de nouveaux systèmes d'armes et assurer le remplacement des militaires qui partent à la retraite, sur fond de possibles difficultés budgétaires: le nouveau chef de la Défense (Chod), l'amiral Michel Hofman, qui a officiellement succédé vendredi au général Marc Compernol , n'a pas caché que les quatre ans qu'il doit passer à la tête de l'armée belge ne seraient pas de tout repos.

La Défense est engagée dans un profond renouvellement de ses différents matériels. C'est sans doute la Composante Air qui est la plus concernée dans les années qui viennent, avec la réception prochaine des appareils de transport A400M et Falcon 7X, puis de quatre drones MQ-9B SkyGuardian et enfin, de 34 nouveaux avions de combat F-35.