Les premiers F-35 arriveront chez nous en 2025

Deux semaines après la décision du gouvernement Michel de choisir le F-35 pour remplacer les F-16 de l'armée belge, le ministre de la Défense a donné plus de détail sur l'agenda de livraison des appareils. Les premiers appareils arriveront en 2025 sur le sol belge et les derniers avions sont attendus pour 2030.

Ces huit appareils seront basés jusqu'en 2028 aux Etats-Unis, sur la base aérienne Luke (Arizona), qui abrite le 56th Fighter Wing de l'US Air Force, une unité dédiée à la conversion et à l'entraînement des pilotes et du personnel au sol des forces aériennes clientes du F-35 Lightning II, le chasseur furtif du groupe américain Lockheed Martin.

Dans le détail et selon les plans de l'état-major de la Défense, en plus des huit premiers exemplaires destinés à la formation, 22 appareils atterriront progressivement sur les bases belges. Quatre avions doivent être livrés annuellement de 2025 à 2027, cinq en 2028 et 2029 et les quatre derniers en 2030.