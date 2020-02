Les satellites Starlink sous le feu des critiques

Depuis mai 2019, la société SpaceX, spécialisée dans la construction aérospatiale , envoie à tout va ses satellites dans l'espace. SpaceX, dont Elon Musk est propriétaire, a pour objectif de construire une constellation de satellites capables de connecter le monde. Mais le projet mécontente fortement certains professionnels et amateurs.

Internet à haut débit

Le projet, dénommé Starlink, a déjà envoyé 240 satellites en orbite autour de la terre . D'ici 2021, SpaceX souhaiterait en envoyer 1.600 et à terme, 42.000 satellites Starlink devraient être sur orbite. Le projet, qui est inédit, bénéficie de la générosité du gouvernement américain, puisqu'il est pour l'instant le seul à avoir obtenu une autorisation de la Commission fédérale des communications (FCC) américaine.

Grâce à sa constellation de satellites, Elon Musk et ses ingénieurs souhaitent vendre des connexions internet à haut débit à l'ensemble de la planète et surtout dans des zones isolées .

SpaceX en ligne de mire

Problème, astronomes et autres amateurs d'étoiles dénoncent les satellites Starlink, les accusant de provoquer une pollution visuelle, parfois visible à l'oeil nu. Un groupe d'astronomes a même publié une note , dans laquelle il assure que selon la loi internationale, chaque pays se sentant menacé par Starlink, peut porter plainte devant la Cour internationale de justice contre le gouvernement américain pour atteinte au patrimoine culturel mondial et pour dommages financiers à la recherche scientifique .

"Ce qui est problématique avec le projet Starlink, c'est le nombre de satellites déjà mis sur orbite et en prévision de l'être. On observe alors à l'oeil nu des points lumineux qui se déplacent moins vite que les étoiles."

Les satellites d'Elon Musk opèrent à une altitude comprise entre 160 et 2.000 km, ce qui leur permet un déplacement plus rapide que leurs collègues géostationnaires, qui diffusent actuellement l'internet et qui sont placés à 36.000 km de la terre. Mais c'est surtout la brillance du revêtement des satellites qui dérange.