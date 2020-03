Les satellites de OneWeb se crachent par manque de cash

L'opérateur de satellites OneWeb a déposé le bilan vaincu par des coûts élevés et une concurrence féroce qui ont conduit à une crise de liquidités. C’est l'une des premières sociétés soutenues par SoftBank à demander la protection judiciaire de ses créanciers.

OneWeb fabrique des satellites à basse orbite qui fournissent des communications à haut débit. Depuis sa création, il a levé environ 3,3 milliards de dollars par emprunt et en capital auprès de SoftBank, Airbus SE et Qualcomm Inc notamment.