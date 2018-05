Les travailleurs de la FN Herstal paient la grève

On connaît désormais le montant de la prime que toucheront les travailleurs de la FN Herstal au terme de la Convention collective de travail (CCT 90) à l’issue de l’exercice 2017 de l’entreprise wallonne d’armement. Il s’agit d’avantages non récurrents liés aux résultats de l’entreprise.

Le conflit portait sur une augmentation de salaire plus importante que ce que prévoyait l'Accord interprofessionnel (AIP). Les textes négociés au niveau fédéral recommandent une hausse maximum de 1,1%. La FGTB demandait le double et voulait aussi appliquer le plus rapidement possible le rapprochement des statuts ouvrier-employé. Or la direction, soutenue par son conseil d’administration et le gouvernement wallon, ne voulait pas aller au-delà de l’augmentation de 1,1%. Elle est d’accord d’appliquer le rapprochement des statuts, mais pas avant 2019.