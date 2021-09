Les vols de Virgin Galactic dans l'espace sont suspendus

Virgin Galactic a rejeté ces éléments , en les qualifiant de "descriptions erronées", et a assuré que la modification de trajectoire s'était faite sous contrôle. "Quand le véhicule a fait face à des vents de haute altitude qui modifiaient la trajectoire, les pilotes et les systèmes se sont assurés que la trajectoire respectait les paramètres de la mission."

Chute du cours

Par ailleurs, selon le New Yorker, des voyants jaunes de sécurité se sont allumés pendant la phase finale d'atterrissage, indiquant aux deux pilotes que la hauteur était insuffisante et que le nez de l'appareil était insuffisamment vertical. Les pilotes avaient choisi de ne pas en tenir compte et de continuer l'opération d'atterrissage.

L'annonce de la FAA a fait baisser le cours de l'action de Virgin Galactic de près de 3%. Celle-ci a chuté de moitié en comparaison des deux pics frénétiques atteints en janvier et en juillet.