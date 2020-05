Lockheed Martin ralentit la production du F-35

Suite à un accord avec l’IAM (International Association of Machinists and Aerospace Workers), le constructeur américain répartira à partir de ce week-end les travailleurs de son usine de Fort Worth, au Texas, en trois équipes, chacune travaillant en équipes de deux semaines et d'une semaine. "Cet horaire alternatif permet à Lockheed Martin de doter la chaîne de production en personnel afin de répondre à un flux de travail plus lent suite aux retards des fournisseurs. En outre, il permet d'avoir un rythme de travail qui conserve l'expertise de la main-d'œuvre qualifiée et offre la possibilité d'ajuster le travail pour mieux soutenir la production", a indiqué le constructeur dans un communiqué.