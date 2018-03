Manipulations d'informations au sein de l'armée sur la prolongation des F16

Des personnalités de haut rang au sein de l'armée belge étaient au courant que les F16 belges pouvaient être utilisés plus longtemps que ce qui a avait été initialement annoncé, nouvelle étape dans l'affaire qui secoue depuis plusieurs jours le ministère de la Défense et son ministre de tutelle Steven Vandeput.

En 2016, un informateur au sein de l'armée qui a révélé les mails en question à la VRT a reçu les informations de Lockheed Martin comme quoi les F16 pouvaient être maintenus en service plus longtemps que les 8.000 heures prévues. Son supérieur hiérarchique à qui il transmet l'info lui demande de faire attention . "Tant que personne ne pense que les F-16 peuvent voler plus que 8000 heures. Fais très attention", écrit-il.

Des informations supplémentaires montrent que les F16 peuvent bel et bien rester en service sur une durée plus longue que celle initialement annoncée. Mais au moment où celles-ci doivent être présentées à un groupe d'officiers supérieurs, l'informateur reçoit de son supérieur l'ordre de "ne pas utiliser les slides" au sujet de la longévité plus grande des avions. "Ce n'est pas le bon moment. Le programme d'achat est entré dans une phase cruciale. Nous ne devons pas perturber ce moment sensible".